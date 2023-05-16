Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Правительство сегодня во время заседания приняло ряд кадровых решений. Часть из них касается согласований назначения и увольнения глав РГА, передает УНН.
Детали
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин назначил Резник Анну Олеговну заместителем Председателя Национального агентства квалификаций.
Кроме того, согласованы назначения:
- Кравчука Николая Николаевича председателем Обуховской районной государственной администрации Киевской области;
- Литвина Владислава Владимировича председателем Фастовской районной государственной администрации Киевской области.
А также согласовано увольнение Козарийчука Дмитрия Васильевича с должности председателя Черновицкой районной государственной администрации Черновицкой области.
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