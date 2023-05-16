Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Детали

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин назначил Резник Анну Олеговну заместителем Председателя Национального агентства квалификаций.

Кроме того, согласованы назначения:

- Кравчука Николая Николаевича председателем Обуховской районной государственной администрации Киевской области;

- Литвина Владислава Владимировича председателем Фастовской районной государственной администрации Киевской области.

А также согласовано увольнение Козарийчука Дмитрия Васильевича с должности председателя Черновицкой районной государственной администрации Черновицкой области.

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