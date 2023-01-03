Кабмін у 2023 році розробить позицію щодо 35 розділів майбутньої угоди про членство в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кабінет міністрів України у цьому році розробить позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої Угоди про членство України в Європейському Союзі. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«У 2023 році ми прагнемо розпочати переговори про членство в Європейському Союзі. Для цього розробимо позицію щодо всіх 35-и розділів майбутньої Угоди про членство. Підготуємо делегацію фахових переговорників, які наблизять нас до мети», - повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що першим важливим цьогорічним викликом є проведення на початку лютого Саміту Україна-ЄС.
«Те, що він відбудеться в Києві, важливий сигнал для України та для всього світу. Сигнал про те, що ми не самі в протидії агресії та впевнено рухаємося до нашої спільної перемоги над ворогом», - розповів Шмигаль.
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Шмигаль нагадав, що у липні у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. «Готуємося до нього вже зараз. Прагнемо закріпити місце України в системі трансатлантичної безпеки.Українська армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО. Ми вже використовуємо натівські принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів, ведення війни. Завдяки цьому не лише стримуємо ворога, але й звільняємо захоплені ним території», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що після перемоги Україна має перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе.
Доповнення
Голова Євроради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть саміт з Україною, із запрошенням Президента Володимира Зеленського, 3 лютого цього року.