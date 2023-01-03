Кабмин в 2023 году разработает позицию по 35 разделам будущего соглашения о членстве в ЕС

Цитата

«В 2023 году мы стремимся начать переговоры о членстве в Европейском Союзе. Для этого разработаем позицию по всем 35-и разделам будущего Соглашения о членстве. Подготовим делегацию профессиональных переговорщиков, которые приблизят нас к цели», - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что первым важным нынешним вызовом является проведение в начале февраля Саммита Украина-ЕС.

«То, что он состоится в Киеве, важный сигнал для Украины и для всего мира. Сигнал о том, что мы не одни в противодействии агрессии и уверенно движемся к нашей общей победе над врагом», - рассказал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Членство Украины в ЕС: Зеленский призвал ускорить переход к переговорам

Шмыгаль напомнил, что в июле в Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО. «Готовимся к нему уже сейчас. Стремимся закрепить место Украины в системе трансатлантической безопасности. Украинская армия непосредственно на поле боя переходит к стандартам НАТО. Мы уже используем натовские принципы стратегического планирования, образования, подготовки персонала и подразделений, ведения войны. Благодаря этому не только сдерживаем врага, но и освобождаем захваченные им территории», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что после победы Украина должна перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет.

Дополнение

Председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут саммит с Украиной, с приглашением Президента Владимира Зеленского, 3 февраля этого года.