Кабмін створив міжвідомчу групу щодо подолання наслідків кліматичних змін
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату задля охорони здоров’я громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
"Уряд створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату. Її мета — охорона здоров'я та добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату", - написав Гончарук.
За його словами, разом із ЄС Україна буде напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди.
"І вже наступного вівторка в Брюсселі, під час шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, будемо обговорювати питання співпраці за Європейською зеленою угодою. Україна хоче долучитись до Угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець", - повідомив Гончарук.
Також він зазначив, що групу очолив Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, американський фінансист та мільярдер Джордж Сорос у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що виділить 1 млрд доларів на створення глобальної інституції для боротьби з авторитарними урядами та змінами клімату.