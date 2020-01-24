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Кабмин создал межведомственную группу по преодолению последствий климатических изменений

Киев • УНН

 • 12297 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата для охраны здоровья граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Кабмин создал межведомственную группу по преодолению последствий климатических изменений

"Правительство создало межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Ее цель - охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата", - написал Гончарук.

По его словам, вместе с ЕС Украина будет нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения.

"И уже в следующий вторник в Брюсселе, во время шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, будем обсуждать вопросы сотрудничества по Европейскому зеленому соглашению. Украина хочет присоединиться к Соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок", - сообщил Гончарук.

Также он отметил, что группу возглавил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, американский финансист и миллиардер Джордж Сорос в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что выделит 1 млрд долларов на создание глобальной институции для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

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