Кабмин создал межведомственную группу по преодолению последствий климатических изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата для охраны здоровья граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Правительство создало межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Ее цель - охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата", - написал Гончарук.
По его словам, вместе с ЕС Украина будет нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения.
"И уже в следующий вторник в Брюсселе, во время шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, будем обсуждать вопросы сотрудничества по Европейскому зеленому соглашению. Украина хочет присоединиться к Соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок", - сообщил Гончарук.
Также он отметил, что группу возглавил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, американский финансист и миллиардер Джордж Сорос в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что выделит 1 млрд долларов на создание глобальной институции для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.