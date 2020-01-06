Кабмін створить соцслужбу для допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах

ukru
Ексклюзив
07:00 • 2987 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 16087 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 107702 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 160548 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 259396 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260186 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254782 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236098 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203893 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186061 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 31690 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 33388 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 56097 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 37912 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 36664 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 2987 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 16087 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 15211 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 37912 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 259396 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 86723 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 35949 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142283 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155316 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114594 перегляди
Актуальне
Кабмін створить соцслужбу для допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах

Кабмін створить соцслужбу для допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах

Київ • УНН

 • 13957 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Уряд запроваджує своєчасну професійну допомогу, що буде спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Про це йдеться на урядовому порталі, передає УНН.

“Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи. Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя”, — прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Зазначається, що уряд змінює підходи у допомозі сім’ям у складних життєвих обставинах і робить особливий акцент на попередження потрапляння українців у такі ситуації. Мова йде про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу “гроші ходять за людиною” — коли нарахування коштів буде відбуватися напряму, а також про новий механізм соціальних виплат — який передбачає перехід від субвенції до програми за усіма виплатами.

“Для Міністерства соціальної політики знаходити та прибирати причини, а не боротися лише із наслідками — це ключ до вирішення багатьох соціальних проблем. Ми маємо підтримувати людей, які реально цього потребують — ефективно та прозоро”, — наголосила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сімейні форми виховання отримають підвищені виплати з 2020 року — Соколовська

У Кабміні нагадали, що ефективна адресна соціальна підтримка сімей, які опинились в складних життєвих обставинах передбачена Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Її затверджено у вересні 2019 року. Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Їх деталізовано — по кожній з 78 цих цілей Програми опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

“Уряд робить свою роботу ще більш прозорою — документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв’язок”, — резюмували у пресцентрі Кабміну.

Нагадаємо, Уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50