Кабмін створить соцслужбу для допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах

КИЇВ. 7 січня. УНН. Уряд запроваджує своєчасну професійну допомогу, що буде спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Про це йдеться на урядовому порталі, передає УНН.