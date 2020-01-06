Кабмін створить соцслужбу для допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Уряд запроваджує своєчасну професійну допомогу, що буде спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Про це йдеться на урядовому порталі, передає УНН.
“Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи. Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя”, — прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Зазначається, що уряд змінює підходи у допомозі сім’ям у складних життєвих обставинах і робить особливий акцент на попередження потрапляння українців у такі ситуації. Мова йде про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу “гроші ходять за людиною” — коли нарахування коштів буде відбуватися напряму, а також про новий механізм соціальних виплат — який передбачає перехід від субвенції до програми за усіма виплатами.
“Для Міністерства соціальної політики знаходити та прибирати причини, а не боротися лише із наслідками — це ключ до вирішення багатьох соціальних проблем. Ми маємо підтримувати людей, які реально цього потребують — ефективно та прозоро”, — наголосила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
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У Кабміні нагадали, що ефективна адресна соціальна підтримка сімей, які опинились в складних життєвих обставинах передбачена Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Її затверджено у вересні 2019 року. Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Їх деталізовано — по кожній з 78 цих цілей Програми опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.
“Уряд робить свою роботу ще більш прозорою — документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв’язок”, — резюмували у пресцентрі Кабміну.
Нагадаємо, Уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.