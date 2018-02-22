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Кабмін спростив процедуру погодження документації на будівництво в історичних місцях

Кабмін спростив процедуру погодження документації на будівництво в історичних місцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Кабінет міністрів України спростив процедуру розроблення та погодження науково-проектної документації на будівництво в історичних населених місцях. Про це йдеться в ухваленому проекті постанови від 21 лютого “Про внесення змін до порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”, передає УНН.

За інформацією прес-служби уряду, проект постанови скасовує необхідність розробки історико-містобудівного обґрунтування (ІМО) в тих історично населених місцях, де в установленому порядку розроблені та затверджені історико-архітектурні опорні плани.

При цьому, уточнили у КМУ, з 1 січня 2019 року інститут ІМО ліквідовується взагалі.

У прес-службі додали, що вся проектна документація на нове будівництво в історично населених місцях має розроблятися виключно відповідно до історико-архітектурних опорних планів.

Як повідомляв УНН, у Києві визначили переможця на проект меморіалу героїв Небесної сотні.

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