Кабмин упростил процедуру согласования документации на строительство в исторических местах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Кабинет министров Украины упростил процедуру разработки и согласования научно-проектной документации на строительство в исторических населенных местах. Об этом говорится в принятом проекте постановления от 21 февраля "О внесении изменений в порядок определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов населенных мест", передает УНН.
По информации пресс-службы правительства, проект постановления отменяет необходимость разработки историко-градостроительного обоснования (ИМО) в тех исторически населенных местах, где в установленном порядке разработаны и утверждены историко-архитектурные опорные планы.
При этом, уточнили в КМУ, с 1 января 2019 года институт ИМО ликвидируется вообще.
В пресс-службе добавили, что вся проектная документация на новое строительство в исторически населенных местах должна разрабатываться исключительно в соответствии с историко-архитектурными опорными планами.
Как сообщал УНН, в Киеве определили победителя на проект мемориала героев Небесной сотни.