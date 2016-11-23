Кабмін сьогодні планує скасувати понад 360 рішень з регуляції - В.Гройсман (доповнено)

"Сьогодні ми ухвалимо рішення, які дозволять нам просунутися у рейтингу легкості ведення бізнесу на десятки позицій", - зазначив В.Гройсман, додавши, що це дозволить збільшити рівень зростання ВВП.

Очільник уряду запевнив, що Кабмін і далі буде "знищувати регуляцію", які заважатимуть розвитку бізнесу.

Він додав, що це підвищить конкурентоспроможність бізнесу.

"Хто буде проти дерегуляції, ми будемо виводити з уряду", - додав В.Гройсман.