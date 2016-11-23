Кабмін сьогодні планує скасувати понад 360 рішень з регуляції - В.Гройсман (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні збирається скасувати понад 360 регулятивних актів. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми ухвалимо рішення, які дозволять нам просунутися у рейтингу легкості ведення бізнесу на десятки позицій", - зазначив В.Гройсман, додавши, що це дозволить збільшити рівень зростання ВВП.
Очільник уряду запевнив, що Кабмін і далі буде "знищувати регуляцію", які заважатимуть розвитку бізнесу.
Він додав, що це підвищить конкурентоспроможність бізнесу.
"Хто буде проти дерегуляції, ми будемо виводити з уряду", - додав В.Гройсман.