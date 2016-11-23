Кабмин сегодня планирует отменить более 360 решений по регуляции - В.Гройсман (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании собирается отменить более 360 регулятивных актов. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы примем решения, которые позволят нам продвинуться в рейтинге легкости ведения бизнеса на десятки позиций", - отметил В.Гройсман, добавив, что это позволит увеличить уровень роста ВВП.
Глава правительства заверил, что Кабмин и дальше будет "уничтожать регуляцию", которые будут мешать развитию бизнеса.
Он добавил, что это повысит конкурентоспособность бизнеса.
"Кто будет против дерегуляции, мы будем выводить из правительства", - добавил В.Гройсман.