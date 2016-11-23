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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Кабмин сегодня планирует отменить более 360 решений по регуляции - В.Гройсман (дополнено)

Киев • УНН

 • 8176 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании собирается отменить более 360 регулятивных актов. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

Кабмин сегодня планирует отменить более 360 решений по регуляции - В.Гройсман (дополнено)

"Сегодня мы примем решения, которые позволят нам продвинуться в рейтинге легкости ведения бизнеса на десятки позиций", - отметил В.Гройсман, добавив, что это позволит увеличить уровень роста ВВП.

Глава правительства заверил, что Кабмин и дальше будет "уничтожать регуляцию", которые будут мешать развитию бизнеса.

Он добавил, что это повысит конкурентоспособность бизнеса.

"Кто будет против дерегуляции, мы будем выводить из правительства", - добавил В.Гройсман.

Украинские Национальные Новости

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