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Кабмін сьогодні офіційно розпочинає процес відбору партнера для спільної експлуатації ГТС - Кістіон (доповнено)

Кабмін сьогодні офіційно розпочинає процес відбору партнера для спільної експлуатації ГТС - Кістіон (доповнено)

Київ • УНН

 • 12411 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабмін сьогодні офіційно розпочинає процес відбору парнера для спільної експлуатації газотранспортної системи. Про це на засіданні уряду повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми розпочинаємо офіційно процес пошуку та відбору партнера для спільної експлуатації газотранспортної системи. Це наше рішення випливає із закону про ринок природного газу і тих консультацій, які проведені на тому тижні Прем'єр-міністром з європейським співтовариством", - наголосив він.

За його словами, основним критерієм пошуку відбору партнера для спільної експлуатації є максимальне завантаження ГТС.

Як повідомляв УНН, газотранспортні оператори Європи планують долучитися до модернізації української ГТС.

Українські Національні Новини

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