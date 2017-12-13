Кабмін сьогодні офіційно розпочинає процес відбору партнера для спільної експлуатації ГТС - Кістіон (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабмін сьогодні офіційно розпочинає процес відбору парнера для спільної експлуатації газотранспортної системи. Про це на засіданні уряду повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми розпочинаємо офіційно процес пошуку та відбору партнера для спільної експлуатації газотранспортної системи. Це наше рішення випливає із закону про ринок природного газу і тих консультацій, які проведені на тому тижні Прем'єр-міністром з європейським співтовариством", - наголосив він.
За його словами, основним критерієм пошуку відбору партнера для спільної експлуатації є максимальне завантаження ГТС.
Як повідомляв УНН, газотранспортні оператори Європи планують долучитися до модернізації української ГТС.