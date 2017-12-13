Кабмин сегодня официально начинает процесс отбора парнера для совместной эксплуатации ГТС - Кистион (дополнено)

"Сегодня мы начинаем официально процесс поиска и отбора партнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы. Это наше решение вытекает из закона о рынке природного газа и тех консультаций, проведенных на прошлой неделе премьер-министром с европейским сообществом", - подчеркнул он.

По его словам, основным критерием поиска отбора партнера для совместной эксплуатации является максимальная загрузка ГТС.

Как сообщал УНН, газотранспортные операторы Европы планируют присоединиться к модернизации украинской ГТС.