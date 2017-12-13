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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97422 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101711 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102073 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116035 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103205 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105739 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112624 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117223 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Кабмин сегодня официально начинает процесс отбора парнера для совместной эксплуатации ГТС - Кистион (дополнено)

Кабмин сегодня официально начинает процесс отбора парнера для совместной эксплуатации ГТС - Кистион (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 12409 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабмин сегодня официально начинает процесс отбора парнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы начинаем официально процесс поиска и отбора партнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы. Это наше решение вытекает из закона о рынке природного газа и тех консультаций, проведенных на прошлой неделе премьер-министром с европейским сообществом", - подчеркнул он.

По его словам, основным критерием поиска отбора партнера для совместной эксплуатации является максимальная загрузка ГТС.

Как сообщал УНН, газотранспортные операторы Европы планируют присоединиться к модернизации украинской ГТС.

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