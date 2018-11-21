Кабмін схвалив угоду зі Шрі-Ланкою про звільнення від віз дипломатів

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Шрі-Ланки про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами. Таке рішення сьогодні було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.