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Кабмін схвалив угоду зі Шрі-Ланкою про звільнення від віз дипломатів

Київ • УНН

 • 7482 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Шрі-Ланки про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами. Таке рішення сьогодні було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення члени уряду схвалили сьогодні без обговорення.

Зазначимо, за даними МЗС України, українці, які планують відвідати Шрі-Ланку з туристичною метою, можуть оформити туристичну візу терміном дії до одного місяця в міжнародному аеропорту Коломбо та прикордонних пунктах пропуску. Подорожуючим необхідно заздалегідь заповнити електронну форму в Інтернеті та отримати відповідне підтвердження.

Візи інших типів оформлюються лише дипломатичними представництвами та консульськими установами Шрі-Ланки за кордоном.

Як повідомляв УНН, Таїланд скасував плату за візу для громадян України з 15 листопада.

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