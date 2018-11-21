Кабмин одобрил соглашение со Шри-Ланкой об отмене виз для дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Шри-Ланки об освобождении от оформления виз граждан, пользующихся дипломатическими, служебными или официальными паспортами. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение члены правительства одобрили сегодня без обсуждения.
Отметим, по данным МИД Украины, украинцы, которые планируют посетить Шри-Ланку с туристической целью, могут оформить туристическую визу сроком действия до одного месяца в международном аэропорту Коломбо и пограничных пунктах пропуска. Путешествующим необходимо заранее заполнить электронную форму в Интернете и получить соответствующее подтверждение.
Визы других типов оформляются только дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Шри-Ланки за рубежом.
Как сообщал УНН, Таиланд отменил плату за визу для граждан Украины с 15 ноября.