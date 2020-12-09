Кабмін схвалив низку кадрових рішень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“На сьогоднішньому засіданні уряд проголосував за:
— призначення Кокотайла Романа Олеговича — першим заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті.
— призначення Данилюка Іллі Григоровича — членом Національної комісії зі стандартів державної мови.
— звільнення Баздуганова Олега Сергійовича — з посади першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства України.
— подання на звільнення Бондаренка Олександра Вікторовича з посади голови Дніпропетровської ОДА (за угодою сторін).
— подання на призначення Резніченка Валентина Михайловича — головою Дніпропетровської ОДА.
— погодження призначення Назаренка Дмитра Юрійовича — першим заступником голови Київської ОДА”, — повідомив нардеп.
Зазначимо, що вчора, 8 грудня, Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова новим головою Закарпатської ОДА.