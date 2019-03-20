Кабмін схвалив перспективний план розвитку ОТГ на окупованій частині Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України вніс окуповану частину Луганської області в перспективний план формування об'єднаних територіальних громад. Відповідне рішення урядовці підтримали під час сьогоднішнього засідання, передає УНН.
В рішення йдеться, що після звільнення окупованої території, буде стоворено 11 територіальних громад: Алчевська, Антрацитівська, Довжанська, Зимогір’ївська, Кадіївська, Луганська, Лутугинська, Молодогвардійська, Ровеньківська, Сорокинська, Хрустальненська.
Нагадаємо, Кабмін розраховує, що у 2020 році вся територія України буде поділена на ОТГ.
Крім того, в уряді ухвалили збільшення прибуткового податку на користь надходжень до бюджетів міст та ОТГ.