Кабмін схвалив концепцію оптимізації системи центральних органів влади
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив концепцію оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби уряду.
За інформацією прес-служби уряду, документ окреслює основні цілі та напрямки реформування центральних органів виконавчої влади згідно зі Стратегією реформування державного управління до 2020 року.
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Концепція, як зазначається, визначає цільову організаційну структуру міністерств, містить цілі щодо оптимізації чисельності працівників та реформування системи оплати праці, а також основні кроки для реалізації концепції.
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У КМУ нагадали, що в межах реформи держуправління у 2017 році реформуються 10 пілотних міністерств, НАДС та НАЕУ. У 2018 році заплановане реформування інших 8 міністерств.