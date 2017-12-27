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Кабмін схвалив концепцію оптимізації системи центральних органів влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив концепцію оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби уряду.

Кабмін схвалив концепцію оптимізації системи центральних органів влади

За інформацією прес-служби уряду, документ окреслює основні цілі та напрямки реформування центральних органів виконавчої влади згідно зі Стратегією реформування державного управління до 2020 року.

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Концепція, як зазначається, визначає цільову організаційну структуру міністерств, містить цілі щодо оптимізації чисельності працівників та реформування системи оплати праці, а також основні кроки для реалізації концепції.

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У КМУ нагадали, що в межах реформи держуправління у 2017 році реформуються 10 пілотних міністерств, НАДС та НАЕУ. У 2018 році заплановане реформування інших 8 міністерств.

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