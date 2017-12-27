Кабмин одобрил концепцию оптимизации системы центральных органов власти

По информации пресс-службы правительства, документ определяет основные цели и направления реформирования центральных органов исполнительной власти согласно Стратегии реформирования государственного управления до 2020 года.

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Концепция, как отмечается, определяет целевую организационную структуру министерств, содержит цели по оптимизации численности работников и реформирования системы оплаты труда, а также основные шаги для реализации концепции.

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В КМУ напомнили, что в рамках реформы госуправления в 2017 году реформируются 10 пилотных министерств, Передача и НАЕУ. В 2018 году запланировано реформирования других 8 министерств.