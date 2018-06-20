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Кабмін схвалить Стратегію розвитку ОПК до 2028 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні уряд планує схвалити Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року. Відповідний проект розпорядження внесено до порядку денного засідання, передає УНН.

Також Кабінет міністрів має схвалити Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року.

Крім того, внесе зміни до перспективних планів формування територій громад Рівненської та Кіровоградської областей.

Затвердить уряд також і Примірне положення про користування гуртожитками.

У планах також схвалення проекту постанови “Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків”.

Обговорять на засіданні у середу й деякі питання, що стосуються “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, на минулому засіданні уряд спростив для підприємців використання касових апаратів.

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