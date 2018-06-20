Кабмин одобрит Стратегию развития ОПК до 2028 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня правительство планирует одобрить Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года. Соответствующий проект распоряжения внесен в повестку дня заседания, передает УНН.
Также Кабинет министров должен одобрить Стратегию модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе на период до 2025 года.
Кроме того, внесет изменения в перспективные планы формирования территорий общин Ровенской и Кировоградской областей.
Утвердит правительство также и Примерное положение о пользовании общежитиями.
В планах также одобрение проекта постановления “О реализации экспериментального проекта по организации деятельности фонда государственного стимулирования создания и использования изобретений (полезных моделей) и промышленных образцов”.
Обсудят на заседании в среду и некоторые вопросы, касающиеся “Укрзализныци”.
Напомним, на прошлом заседании правительство упростило для предпринимателей использование кассовых аппаратов.