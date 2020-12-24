Кабмін розгляне проект Стратегії воєнної безпеки України

"Міністерство оборони України першим серед центральних органів виконавчої влади внесло на розгляд Кабінету міністрів України проект Стратегії воєнної безпеки України. Він розроблений на основі Стратегії національної безпеки України, затвердженої нещодавно Президентом Володимиром Зеленським. У разі схвального рішення РНБО, Стратегію воєнної безпеки буде введено в дію Указом Президента України", — повідомив він.

За його словами, документ визначить цілі, пріоритети та шляхи реалізації державної політики в сферах національної безпеки і оборони в частині, що стосується забезпечення воєнної безпеки нашої держави. Стратегія воєнної безпеки України є основою для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, розвитку озброєння та військової техніки, а також плану оборони України і планів застосування сил оборони.

"Стратегія воєнної безпеки покликана замінити Воєнну доктрину України і розробляється вперше. У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише Збройних Сил України, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства. Сьогодні це є найбільш раціональним в умовах екзистенційної воєнної загрози національній безпеці, з урахуванням дисбалансу воєнних потенціалів України та Російської Федерації", — сказав Таран.

Він також зазначив, що всеохоплююча оборона України передбачає, застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі, асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права.

"Міністерство оборони вже веде роботу і планує подати проект нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду і затвердження керівництву держави впродовж трьох місяців після схвалення Стратегії воєнної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНН, Міноборони веде роботу над стратегією воєнної безпеки, виходячи з актуальних доктринальних засад стратегії національної безпеки, введеної у дію Президентом України 14 вересня 2020 року.