Кабмин рассмотрит проект Стратегии военной безопасности Украины

"Министерство обороны Украины первым среди центральных органов исполнительной власти внесло на рассмотрение Кабинета министров Украины проект Стратегии военной безопасности Украины. Он разработан на основе Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной недавно Президентом Владимиром Зеленским. В случае одобрительного решения СНБО, Стратегия военной безопасности будет введена в действие Указом Президента Украины", - сообщил он.

По его словам, документ определит цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, касающейся обеспечения военной безопасности нашего государства. Стратегия военной безопасности Украины является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня Украины, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.

"Стратегия военной безопасности призвана заменить Военную доктрину Украины и разрабатывается впервые. В ней предлагается закрепить концепцию комплексной обороны и привлечения для ее реализации не только Вооруженных Сил Украины, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества. Сегодня это является наиболее рациональным в условиях экзистенциальной военной угрозы национальной безопасности, с учетом дисбаланса военных потенциалов Украины и Российской Федерации", - сказал Таран.

Он также отметил, что комплексная оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе, асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права.

"Министерство обороны уже ведет работу и планирует представить проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства на протяжении трех месяцев после одобрения Стратегии военной безопасности", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, Минобороны ведет работу над стратегией военной безопасности, исходя из актуальных доктринальных основ стратегии национальной безопасности, введенной в действие Президентом Украины 14 сентября 2020 года.