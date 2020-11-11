Кабмін роздав ще кілька посад: в ОПЗ, комісії по азартних іграх та ПФУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу, 11 листопада, ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, про призначення у Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, Пенсійний фонд, а також погодив призначення виконуючим обов’язки голови правління – директора акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію представника уряду у Верховній Раді Василя Мокана.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень", - зазначив Мокан і перечислив їх:

  • призначити (проектами розпоряджень Кабінету Міністрів України):
  • Водолажко Олену Леонідівну - членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
  • Малецького Олександра Миколайовича - заступником Голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
  • призначити (проектами розпоряджень Кабінету Міністрів України) по суб'єктах господарювання:
  • Данилова Кирила Феліксовича - генеральним директором Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.
  • погодити призначення (проектами розпоряджень Кабінету Міністрів України) по суб'єктах господарювання:
  • Парсентьєва Миколи Миколайовича - виконуючим обов’язки голови правління – директора акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".
  • звільнити (проектами розпоряджень Кабінету Міністрів України) по суб'єктах господарювання:
  • Мікрюкова Сергія Анатолійовича з посади генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за власним бажанням).

Кабінет міністрів на засіданні погодив призначення і голів трьох облдержадміністрацій, зокрема, і там, де попередніх керівників "зняли" після місцевих виборів.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погодити призначення (проекти указів Президента України): 

  • Кіма Віталія Олександровича - головою Миколаївської ОДА.
  • Гриневецького Сергія Рафаїловича - головою Одеської ОДА.
  • Хоми Василя Васильовича - головою Сумської ОДА", - повідомив Мокан.

Також він вказав, що уряд погодив звільнення (проект указу Президента України) Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської ОДА (за угодою сторін).

Окрім того, Кабмін ухвалив проект розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на Власенка Андрія Володимировича.

Нагадаємо, 5 листопада, після проведення місцевих виборів, Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, Одеської — Максима Куцого і Сумської — Романа Грищенка. Президент призначив їм тимчасову заміну.

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