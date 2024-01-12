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Кабмін призначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

Кабмін призначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання

Київ • УНН

 • 23777 перегляди

Кабінет міністрів України призначив Корікова головою Держатомрегулювання та звільнив Бутенка з посади заступника міністра розвитку громад і територій.

Кабінет міністрів України під час засідання ухвалив низку кадрових рішень - серед них призначення голови Держатомрегулювання, передає УНН.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабміном призначено:

Корікова Олега Миколайовича головою Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання).

Звільнено:

- Бутенка Олександра Олександровича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

- Корікова Олега Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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