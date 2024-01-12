Кабмін призначив Олега Корікова головою Держатомрегулювання
Київ • УНН
Кабінет міністрів України призначив Корікова головою Держатомрегулювання та звільнив Бутенка з посади заступника міністра розвитку громад і територій.
Кабінет міністрів України під час засідання ухвалив низку кадрових рішень - серед них призначення голови Держатомрегулювання, передає УНН.
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабміном призначено:
Корікова Олега Миколайовича головою Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання).
Звільнено:
- Бутенка Олександра Олександровича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- Корікова Олега Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.