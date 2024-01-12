Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования
Киев • УНН
Кабинет министров Украины назначил Корикова главой Госатомрегулирования и уволил Бутенко с должности заместителя министра развития общин и территорий.
Кабинет министров Украины во время заседания принял ряд кадровых решений - среди них назначение главы Госатомрегулирования, передает УНН.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмином назначено:
Корикова Олега Николаевича председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования).
Освобождено:
- Бутенко Александра Александровича с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
- Корикова Олега Николаевича с должности первого заместителя Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования
Кабинет министров Украины назначил Корикова главой Госатомрегулирования и уволил Бутенко с должности заместителя министра развития общин и территорий.
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