Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования

В Одесской области появились первые в Украине технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой

Одесскому ожоговому отделению передали уникальные кровати PEARLS на пневматической подушке, которые впервые в Украине улучшают уход за пациентами с ожоговыми травмами и их выздоровление.