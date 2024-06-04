Кабмін провів низку кадрових рішень: хто отримав і хто втратив посаду
Київ • УНН
Кабінет міністрів під час розгляду кадрового блоку призначив заступника голови Держпродспоживслужби і погодив зміни у керівництві в райдержадміністраціях у двох областях
Кабінет міністрів під час розгляду кадрового блоку призначив заступника голови Держпродспоживслужби і погодив зміни у керівництві в райдержадміністраціях у двох областях, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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З його слів, Кабінетом міністрів України:
- призначено Володимира Кустурова заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- погоджено призначення Валентини Назаренко головою Роменської районної державної адміністрації Сумської області;
- погоджено звільнення Анатолія Катеренчука з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.
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