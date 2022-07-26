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Кабмін просить США надати Україні "газовий лендліз"

Кабмін просить США надати Україні "газовий лендліз"

Київ • УНН

 • 234424 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Кабінет Міністрів України звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Про це на засіданні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

За словами прем'єра, підготовка до найскладнішої зими в історії країни триває, і в цій підготовці влада шукає всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Доповнення

Кабінет міністрів України схвалив проект Спільної декларації про асоціацію між урядом України та Міжнародним енергетичним агентством для посилення співпраці та взаємодії.

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