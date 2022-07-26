Кабмин просит США предоставить Украине "газовый лендлиз"

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"Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового лендлиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", - написал Шмигаль в Telegram.

Детали

По словам премьера, подготовка к самой сложной зиме в истории страны продолжается, и в этой подготовке власти ищут все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

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Кабинет министров Украины одобрил проект Совместной декларации об ассоциации между правительством Украины и Международным энергетическим агентством для усиления сотрудничества и взаимодействия.