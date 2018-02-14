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Кабмін пропонує Раді збільшити перехідний етап імплементації "мовної статті" до 2023 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити перехідний етап імплементації "мовної статті" у школах для національних меншин до 2023 року. Відповідний законопроект щодо внесення змін до закону про освіту було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

За словами міністра освіти Лілії Гриневич, вказаний законопроект розроблено на виконання рекомендацій Венеційської комісії.

“Законопроект передбачає продовження перехідного періоду до 2023 року”, — зазначила Гриневич.

Раніше міністр повідомляла, що скандальну мовну статтю закону про освіту буде уточнено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОБСЄ закликали не політизувати впровадження освітнього закону в Україні

“Ця стаття буде уточнена і для реалізації прописана в законі про загальну середню освіту, спеціальному законі, проект якого ми готуємо на виконання закону „Про освіту“, а також в освітніх стандартах і навчальних планах”, — сказала вона після зустрічі з міністром національної освіти Румунії Лівіу Мар’яном Попом у Києві.

Як повідомляв УНН, Венеційська комісія не підтримала звинувачення Угорщини щодо мовної статті українського закону “Про освіту”.

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