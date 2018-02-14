Кабмин предлагает Раде увеличить переходный этап имплементации "языковой статьи" до 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить переходный этап имплементации "языковой статьи" в школах для национальных меньшинств до 2023 года. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон об образовании было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По словам министра образования Лилии Гриневич, указанный законопроект разработан во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии.
"Законопроект предусматривает продление переходного периода до 2023 года", - отметила Гриневич.
Ранее министр сообщала, что скандальная языковая статья закона об образовании будет уточнена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ призвали не политизировать внедрения образовательного закона в Украине
"Эта статья будет уточнена и для реализации прописана в законе о среднем образовании, специальном законе, проект которого мы готовим во исполнение закона "Об образовании", а также в образовательных стандартах и учебных планах", - сказала она после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом в Киеве.
Как сообщал УНН, Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по языковой статьи украинского закона "Об образовании".