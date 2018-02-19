Раді пропонують продовжити перехідний етап імплементації "мовної статті" до 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про освіту, з посиланням на сайт парламенту передає УНН.
Так, згідно проекту закону, парламенту пропонується внести зміни до перехідних положень закону “Про освіту” й продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки — до 2023-го.
В пояснювальній записці до законопроекту, автори документу додають, що “необхідно також подовжити перехідний період повного запровадження дії статті 7 Закону України „Про освіту“ для дітей з національних меншин”.
“Саме така рекомендація була надана Україні Європейською комісією „За демократію через право“ (Венеційською комісією) в абзаці 5 пункту 126 Висновку щодо положень Закону „Про освіту“ від 5 вересня 2017 року стосовно використання державної мови та мов меншин, а також інших мов в освіті”, — йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України погодилось з рекомендацією Венеційської комісії щодо продовження перехідного етапу для імплементації мовної статті закону “Про освіту” до 2023 року.
Народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону “Про освіту”, підтримавши його 255 голосами.