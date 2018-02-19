Раде предлагают продолжить переходный этап имплементации "языковой статьи" до 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон об образовании, со ссылкой на сайт парламента передает УНН.
Так, согласно проекту закона, парламенту предлагается внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.
В пояснительной записке к законопроекту, авторы документа добавляют, что "необходимо также продлить переходный период полного внедрения действия статьи 7 Закона Украины" Об образовании "для детей из национальных меньшинств".
"Именно такая рекомендация была предоставлена Украине Европейской комиссией "За демократию через право"(Венецианской комиссией) в абзаце 5 пункта 126 Заключения относительно положений Закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 по использованию государственного языка и языков меньшинств, а также других языков в образовании", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, Министерство образования и науки Украины согласилось с рекомендацией Венецианской комиссии о продолжении переходного этапа для имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.
Народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", поддержав его 255 голосами.