Кабмін продовжив надзвичайні заходи в енергетиці на місяць (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд ухвалив рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці ще на один місяць.За таке рішення члени уряду проголосували більшістю голосів, передає кореспондент УНН.
З такою пропозицією виступив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
“Я пропоную продовжити надзвичайні заходи в енергетиці на один місяць”, — сказав І.Насалик.
Нагадаємо, з 17 лютого в Україні введено надзвичайні заходи в енергетиці.
Як повідомляв УНН, 15 лютого уряд прийняв розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії".
Згідно з розпорядженням уряду, “Укренерго” має визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей, встановити вимоги щодо складу ТЕС енергогенеруючих компаній у розрізі енергоблоків та застосувати у разі виникнення нагальної потреби графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення.
Підприємство “Енергоринок” повинно розробити графіки навантаження енергетичної системи України з урахуванням вимог “Укренерго” щодо складу обладнання ТЕС, нарахувати платежі за електричну енергію її виробникам, що працюють за ціновими заявками, для яких встановлені графіки та обсяги виробництва електроенергії, за граничною ціною системи.
“Енергоатом” має дотримуватися графіків навантаження енергосистеми України, забезпечувати проведення техобслуговування обладнання АЕС, а також розвантажити енергоблоки АЕС у разі потреби за балансом потужності у вихідні та святкові дні.