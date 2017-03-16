Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике на месяц

С таким предложением выступил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Я предлагаю продолжить чрезвычайные меры в энергетике на один месяц", - сказал И.Насалик.

Напомним, с 17 февраля в Украине введено чрезвычайные меры в энергетике .

Как сообщал УНН, 15 февраля правительство приняло распоряжение "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии".

Согласно распоряжению правительства, "Укрэнерго" должно определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования по составу ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков и применить в случае возникновения необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения.

Предприятие "Энергорынок" должно разработать графики нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования ТЭС, начислить платежи за электрическую энергию ее производителям, работающим по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электроэнергии, по предельной цене системы.

"Энергоатом" должен соблюдать графики нагрузки энергосистемы Украины, обеспечивать техобслуживание оборудования АЭС, а также разгрузить энергоблоки АЭС в случае необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни.