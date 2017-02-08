Кабмін призначив В.Трояна заступником А.Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні призначив заступником міністра внутрішніх справ Вадима Трояна. Про це повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН.
"Заступнком міністра внутрішніх справ призначили Вадима Трояна", - сказав міністр Кабінету міністрів.
Він також додав, що сьогодні не розглядалися призначення держсекретарів.
Нагадаємо, Кабмін призначив головою Нацполіції Сергія Князєва.
Напередодні А.Аваков запропонував В.Гройсману кандидатуру С.Князєва на посаду глави Нацполіції.
А.Аваков зазначив, що запропонував кандидатуру С.Князєва за результатами консультаційного конкурсу, який відбувався з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.
Нагадаємо, консультативна комісія обрала трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, а саме Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, одного з яких має обрати міністр внутрішніх справ і затвердити уряд.