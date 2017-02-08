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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин назначил В.Трояна заместителем А.Авакова

Киев • УНН

 • 9459 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня назначил заместителем министра внутренних дел Вадима Трояна. Об этом сообщил журналистам министр Кабинета министров Александр Саенко, передает корреспондент УНН.

Кабмин назначил В.Трояна заместителем А.Авакова

"Заступнком министра внутренних дел назначили Вадима Трояна", - сказал министр Кабинета министров.

Он также добавил, что сегодня не рассматривались назначения госсекретарей.

Напомним, Кабмин назначил председателем Нацполиции Сергея Князева.

Накануне А.Аваков предложил В.Гройсману кандидатуру С.Князева на должность главы Нацполиции.

А.Аваков отметил, что предложил кандидатуру С.Князева по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года.

Напомним, консультативная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, одного из которых должен избрать министр внутренних дел и утвердить правительство.

Украинские Национальные Новости

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