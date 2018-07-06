Кабмін призначив Петренку ще одного заступника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Кабінет міністрів України призначив Іванну Смачило заступником міністра юстиції України. Про це повідомляється у розпорядженні уряду від 4 липня 2018 року №457-р, передає УНН.
“Призначити Смачило Іванну Василівну заступником міністра юстиції України”, — йдеться у документі.
Зазначимо, що Іванна Смачило стала сьомим заступником міністра юстиції України.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України 4 липня призначив двох в.о. заступників голови Державної фіскальної служби.