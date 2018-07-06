Кабмин назначил Петренко еще одного заместителя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Кабинет министров Украины назначил Иванну Смачило заместителем министра юстиции Украины. Об этом сообщается в распоряжении правительства от 4 июля 2018 года №457-р, передает УНН.
“Назначить Смачило Иванну Васильевну заместителем министра юстиции Украины”, — говорится в документе.
Отметим, что Иванна Смачило стала седьмым заместителем министра юстиции Украины.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины 4 июля назначил двух и.о. заместителей председателя Государственной фискальной службы.