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Кабмін попередньо схвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань (доповнено)

Кабмін попередньо схвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет міністрів України попердньо схвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань та направив його до Національної ради реформ. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, законопроектом про Службу фінансових розслідувань передбачається, що основними функціями Служби буде виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів, які спрямовані проти публічного інтересу у сфері фінансів та суміжних сферах. Йдеться про банківську сферу, порядок випуску та обігу цянних паперів тощо.

"Для цього СФР (служба фінансових розслідувань - ред.) буде мати весь спектр інструментів, в тому числі, і право ведення оперативно-розшукової діяльності", - підкреслив він.

О.Данилюк розповів, що Служба матиме статус органу центральної влади, робота якого координуватиметься і спрямовуватиметься Кабінетом міністрів. Він уточнив, що СФР складатиметься з центрального апарату та 7 територіальних органів. При цьому, за його словами, чисельність працівників встановить уряд, але попередньо визначено, що це буде максимум 3,5 тис. працівників.

Також міністр уточнив, що основної підслідності Служби фінансових розслідувань будуть віднесені злочини стосовно фінансування політичних партій, фінансування та оподаткування господарської діяльності, функціонування грошової та банківської системи тощо.

"Загалом до основної підслідності пропонується віднести злочини, передбачені 21 статею ККУ. Також буде і додаткова підслідність, вона буде охоплювати 11 статей ККУ", - сказав він.

Після представлення і обговорення проекту закону Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував членам уряду попередньо схвалити його і направити Національній раді реформ. Урядовці підтримали таку пропозицію.

Нагадаємо, П.Порошенко готовий невідкладно подати до ВР законопроект про службу фінансових розслідувань.

Українські Національні Новини

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