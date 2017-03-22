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Кабмин предварительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований

Кабмин предварительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований

Киев  •  УНН

 • 17949 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет министров Украины предворительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований и направил его в Национальный совет реформ. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроектом о Службе финансовых расследований предполагается, что основными функциями Службы будет выявление, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений, направленных против публичного интереса в сфере финансов и смежных сферах. Речь идет о банковской сфере, порядок выпуска и обращения цянних бумаг и тому подобное.

"Для этого СФР (служба финансовых расследований - ред.) будет иметь весь спектр инструментов, в том числе, и право ведения оперативно-розыскной деятельности", - подчеркнул он.

А.Данилюк рассказал, что Служба будет иметь статус органа центральной власти, работа которого будет координироваться и направляться Кабинетом министров. Он уточнил, что СФР будет состоять из центрального аппарата и 7 территориальных органов. При этом, по его словам, численность работников установит правительство, но предварительно определено, что это будет максимум 3,5 тыс. человек.

Также министр уточнил, что к основной подследственности Службы финансовых расследований будут отнесены преступления в отношении финансирования политических партий, финансирования и налогообложения хозяйственной деятельности, функционирования денежной и банковской системы и других.

"Всего к основной подследственности предлагается отнести преступления, предусмотренные 21 статьей УК. Также будет и дополнительная подследственность, она будет охватывать 11 статей УК", - сказал он.

После представления и обсуждения проекта закона Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил членам правительства предварительно одобрить его и направить Национальному совету реформ. Чиновники поддержали такое предложение.

Напомним, П.Порошенко готов безотлагательно подать в ВР законопроект о службе финансовых расследований .

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