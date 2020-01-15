Кабмін погодив продовження кредитного договору між Нафтогазом і Ощадбанком
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні погодив продовження кредитного договору між НАК "Нафтогаз України" і державним Ощадбанком до кінця 2024 року. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.
"Кабмін погодив продовження кредитного договору між Нафтогазом і Ощадбанком до кінця 2024 року", - повідомив Гончаренко.
Додамо, кредитний договір №220/31/2 укладав Нафтогаз і Ощадбанк 30 грудня 2008 року.
Згодом до нього урядом погоджувалися зміни. Зокрема, у березні 2019 року було погоджено Кабміном перенесення на 2020 рік погашення кредитної заборгованості компанії у сумі 3,8 млрд гривень без зміни кінцевого строку погашення зобов’язань за договором.
Нагадаємо, 15 січня уряд призначив нових відповідальних за стандарти держмови.