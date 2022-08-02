Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Кабмін ухвалив низку кардових рішень, зокрема - погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської ОВА. Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації", - написав Мельничук.
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Крім того, за його словами, призначено Ковпашко Ірину Василівну заступником Голови правління Пенсійного фонду України.
Нагадаємо
На початку липня Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Крім того, він призначив т.в.о. голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитра Бутрія.