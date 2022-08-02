Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської ОВА

Цитата

"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації", - написав Мельничук.

Додамо

Крім того, за його словами, призначено Ковпашко Ірину Василівну заступником Голови правління Пенсійного фонду України.

Нагадаємо

На початку липня Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Крім того, він призначив т.в.о. голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитра Бутрія.