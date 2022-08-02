Кабмин согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Кабмин принял ряд кардовых решений, в частности – согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской ОВА. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации", - написал Мельничук.
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Кроме того, по его словам, назначено Ковпашко Ирину Васильевну заместителем Председателя правления Пенсионного фонда Украины.
Напомним
В начале июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации.
Кроме того, он назначил и.о. главы Херсонской областной государственной администрации Дмитрия Бутрия.