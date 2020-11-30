Кабмін подав до ВР законопроект про зміни до виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Верховній Раді Україні зареєстрували законопроект № 4440, поданий Кабінетом міністрів, про внесення змін до виборчого кодексу України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, уряд сьогодні, 30 листопада, подав до ВР законопроект про внесення змін до Виборчого кодексу України. Ініціатором законопроекту є Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, а головним комітетом - Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який очолює Андрій Клочко.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до Центральної виборчої комісії з пропозицією надати аналіз проблематики виборчого законодавства за підсумками місцевих виборів, щоб напрацювати зміни.