Кабмін подав до ВР законопроект про зміни до виборчого кодексу

Так, уряд сьогодні, 30 листопада, подав до ВР законопроект про внесення змін до Виборчого кодексу України. Ініціатором законопроекту є Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, а головним комітетом - Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який очолює Андрій Клочко.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до Центральної виборчої комісії з пропозицією надати аналіз проблематики виборчого законодавства за підсумками місцевих виборів, щоб напрацювати зміни.