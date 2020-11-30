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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28554 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86193 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102620 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118628 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153036 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200473 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195867 просмотра

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2 марта, 18:35 • 283787 просмотра

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Кабмин подал в ВР законопроект об изменениях в избирательный кодекс

Кабмин подал в ВР законопроект об изменениях в избирательный кодекс

Киев  •  УНН

 • 13818 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4440, поданный Кабинетом министров о внесении изменений в избирательный кодекс Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, правительство сегодня, 30 ноября, подало в ВР законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины. Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а главным комитетом - Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, который возглавляет Андрей Клочко.

Напомним, сообщал, что Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением предоставить анализ проблематики избирательного законодательства по итогам местных выборов, чтобы наработать изменения.

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