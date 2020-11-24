ЦВК просять проаналізувати проблеми виборчого законодавства за підсумками виборів: у Раді напрацюють зміни

“Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до ЦВК з пропозицією підготувати та надати аналіз проблематики застосування виборчого законодавства під час організації та проведення місцевих виборів в Україні у 2020 році та щодо удосконалення виборчого законодавства в частині проведення місцевих виборів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комітет вирішив напрацювати пропозиції щодо усунення недоліків правового регулювання виборчого процесу на місцевих виборах. Відповідь від ЦВК чекають до 15 січня 2021 року, її разом із звітами міжнародних та національних місій зі спостереження за виборами в подальшому будуть розглянуті на одному із засідань Комітету.

“Також у Комітеті планується створення робочої групи з вдосконалення виборчого законодавства, яка опрацьовуватиме вищевказану інформацію”, — додали в повідомленні.

Як повідомили УНН у фракції “Слуга народу”, у ВР проаналізують статті Виборчого кодексу, які викликали найбільше помилок у проведенні виборів і на початку 2021 року будуть їх виправляти.