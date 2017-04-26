Кабмін починає реформу урядового управління - В.Гройсман (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уряд до кінця року реформує дев'ять міністерств і залучить 1 тис. нових фахівців до роботи. Про це на засіданні Кабміну в середу заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Наше завдання — змінити систему урядового управління. Ми розпочинаємо масштабну програму, я вважаю, що цей крок є достатньо революційним для українського уряду — масштабна системна реформа міністерств українського уряду", - сказав В.Гройсман.
За його словами, КМУ сьогодні ухвалить всі необхідні для цього рішення.
"9 міністерств в першу чергу будуть реформовані, фактично перезавантажені для того, щоб абсолютно повністю бути здатними професійно і якісно виконувати завдання, які були поставлені", - сказав Прем’єр.
Він зазначив, що вже восени уряд вийде на таке рішення і в рамках міністерств залучить нових і дасть можливість тим, хто працює через публічні конкурси, використовуючи кошти бюджету і європейських партнерів, сформує конкурентну зарплату.
"І 1 тис. фахівців ми приведемо нових в роботу в українських міністерствах і уряді", - сказав він.
Нагадаємо, у рамках реформи парламенту Європарламент і ВР погодили зменшення до 20 кількості парламентських комітетів.