Кабмін починає реформу урядового управління - В.Гройсман (доповнено)

"Наше завдання — змінити систему урядового управління. Ми розпочинаємо масштабну програму, я вважаю, що цей крок є достатньо революційним для українського уряду — масштабна системна реформа міністерств українського уряду", - сказав В.Гройсман.

За його словами, КМУ сьогодні ухвалить всі необхідні для цього рішення.

"9 міністерств в першу чергу будуть реформовані, фактично перезавантажені для того, щоб абсолютно повністю бути здатними професійно і якісно виконувати завдання, які були поставлені", - сказав Прем’єр.

Він зазначив, що вже восени уряд вийде на таке рішення і в рамках міністерств залучить нових і дасть можливість тим, хто працює через публічні конкурси, використовуючи кошти бюджету і європейських партнерів, сформує конкурентну зарплату.

"І 1 тис. фахівців ми приведемо нових в роботу в українських міністерствах і уряді", - сказав він.

Нагадаємо, у рамках реформи парламенту Європарламент і ВР погодили зменшення до 20 кількості парламентських комітетів.