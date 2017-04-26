Кабмин начинает реформу правительственного управления - В.Гройсман (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правительство до конца года реформирует девять министерств и привлечет 1 тыс. новых специалистов к работе. Об этом на заседании Кабмина в среду заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Наша задача - изменить систему правительственного управления. Мы начинаем масштабную программу, я считаю, что этот шаг является достаточно революционным для украинского правительства - масштабная системная реформа министерств украинского правительства", - сказал В.Гройсман.
По его словам, КМУ сегодня примет все необходимые для этого решения.
"9 министерств в первую очередь будут реформированы, фактически перезагружены для того, чтобы абсолютно полностью быть способными профессионально и качественно выполнять задачи, которые были поставлены", - сказал Премьер.
Он отметил, что уже осенью правительство выйдет на такое решение и в рамках министерств привлечет новых и даст возможность тем, кто работает через публичные конкурсы, используя средства бюджета и европейских партнеров, сформирует конкурентную зарплату.
"И 1 тыс. специалистов мы приведем новых в работу в украинских министерствах и правительстве", - сказал он.
Напомним, в рамках реформы парламента Европарламент и ВР согласовали уменьшение до 20 числа парламентских комитетов.