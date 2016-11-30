Кабмін планує затвердити новий алгоритм розрахунку тарифів на тепло для будинків без лічильників

За його словами, тариф для споживачів, які живуть в таких будинках, визначатимуть виходячи із середнього споживання у місті тепла на один квадратний метр опалювальної площі.

Як уточнили у прес-службі НКРЕКП, такий алгоритм буде використовуватися у містах, де лічильники на тепло стоять не менше ніж у 50% будинків.