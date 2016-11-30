Кабмин планирует утвердить новый алгоритм расчета тарифов на тепло для домов без счетчиков

По его словам, тариф для потребителей, которые живут в таких домах, будут определять исходя из среднего потребления в городе тепла на один квадратный метр отапливаемой площади.

Как уточнили в пресс-службе НКРЕКП, такой алгоритм будет использоваться в местах, где счетчики на тепло стоят не менее чем в 50% домов.